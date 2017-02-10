台北燈節入尾聲 把握時間看10大亮點

我要評比

台北燈節步入尾聲，今年燈節除了是首度移師西區外，台北市觀傳局表示，還有燈節10大亮點，希望民眾把握時間前往賞燈，而主展演區主角「小奇雞」是以強化玻璃纖維材質打造。

觀光傳播局今天表示，燈節除有傳統逛花燈活動，另有10大亮點，除西門町商圈的主展演區，還有西本願寺「光的美術館」、北門3D建築投影光雕秀、國軍文藝活動中心前的剪紙燈籠藝術等8大燈區。

台北燈節除在西門町的主展演區外，還有北門、中山堂的光雕區；國軍文藝活動中心前的紅蛋區（地景創作區）；中華路東西側的扭蛋區（世大運互動區）；西門紅樓的彩蛋區（祈福燈區）；西本願寺的蛋黃區（自由創作區）；中山堂的蛋白區（學生創作區）；中華路西側的金蛋區（友好交流區）。

台北燈節也改走「街頭劇場」風格，邀請10多名藝術家參與，除有特色主題燈區外，國軍文藝活動中心前的「紅蛋區」，有剪紙藝術發想的作品「家」，透過光影變化，讓觀賞者像是置身紅色大燈籠內。

觀傳局說，台北燈節在12日晚間7時在主展演區舞台舉行閉幕典禮暨頒獎典禮，除有主燈秀外還有九天民俗技藝團現場表演，歡迎民眾共襄盛舉。1060210

(中央社)