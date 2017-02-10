全台金雞鬧元宵 想要小提燈動作要快
過元宵怎能沒有小提燈，各地都有提燈發放，不過數量有限送完為止，想要小提燈，相關資訊看這裏，動作更要快。
●高雄市－高雄市2月11日元宵節當晚的重頭戲是萬人提燈大遊行，最受歡迎的提燈發放時間在11日元宵節下午6時，地點在五福大勇路口、五福大智路口、五福大成街口、五福河西服務台、中正河東服務台等5處發送旺來雞小提燈，歡迎民眾領取。
●桃園市－2017桃園燈會幸福起家活動10日到19日，在桃園市龍潭區登場，發送的「桃樂雞小提燈」，從明天開幕起到燈會結束，每天下午5時起，在龍潭大池畔（桃園市龍潭區龍元路 ，龍情花生糖對面)發放，桃園市府表示數量有限，發完為止。
●基隆市－為迎接金雞年到來，基隆市府製作「招財金雞」LED小提燈，今天下午2時將在火車站旁的「旅遊服務中心」免費發送，限量500份。
●新竹縣－竹北市公所今年於文化公園（竹筍公園）舉辦「幸福竹跡」竹北燈會，活動推出「圓滿雞」主題的DIY小提燈，今、明兩天下午6時起，現場限量發送1000個，每人限領1個。
●南投縣－南投燈會1月21日到2月19日在南投縣農工商會展中心舉行，燈會期間，每天晚間限量發送雞年小提燈。縣府9日到11日邀中國大陸重慶「銅梁火龍」來台表演，配合演出，漂紗舞台表演現場加碼發送小提燈，當天下午6時開始發送，數量有限，送完為止。
●宜蘭縣－冬山鄉公所將於11日上午9時起，於公所一樓大廳發放小花燈。這次的小花燈共有藍色及粉紅色兩款，分別名叫「布魯」及「布咕」，一隻是帥氣有型的小公雞一隻是俏皮可愛的小母雞，都擁有圓溜溜的大眼睛、相當討喜，歡迎民眾索取。
●新北市－新北今年的16萬份雞年小提燈已於2月5、6日陸續於29區公所發放。新北各區發放時間不一，大部分都在5、6日發完，各區另有發放時間，民眾可上網查看。1060210
(中央社)
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