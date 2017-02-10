馬鳴山元宵吃飯擔 雲林登錄無形資產

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雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮「五年千歲元宵遶境祈安吃飯擔」活動，雲林縣政府正式登錄為無形文化資產。圖為民國105年吃飯擔活動，民眾大快朵頤。（檔案照片）中央社記者葉子綱攝 106年2月10日

雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮「五年千歲元宵遶境祈安吃飯擔」活動，雲林縣政府正式登錄為無形文化資產。

鎮安宮五年千歲遶境祈安吃飯擔活動，成為每年元宵節特色之一，流傳至今300多年，今年將於11日元宵節當天，在褒忠鄉新湖村新厝仔參天府旁廣大農地舉行，當天晚間台灣燈會在雲林虎尾主燈區啟燈。

雲林縣長李進勇指出，馬鳴山鎮安宮五年千歲五年大科遶境祈安及吃飯擔，與當地居民生活息息相關，雲林縣文化資產審議委員會一致同意，將兩項民俗活動正式登錄為「雲林縣無形無化資產」，並頒發證書。

李進勇邀請來自各地民眾，「今年吃飯擔後，別急著回家，轉到虎尾參加台灣燈會開燈典禮」，虎尾主燈區11日至19日展燈，北港燈區提早在7日登場，展燈至19日。

雲林縣政府文化處指出，雲林縣內依照文化資產保存法，指定登錄民俗共有6處，分別為國定民俗口湖牽水車藏（狀）、北港朝天宮迎媽祖、縣定民俗雲林六房媽過爐、五股開台尊王過爐、馬鳴山五年千歲五年大科及馬鳴山五年千歲吃飯擔。

馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境祈安，途經分布於褒忠鄉及東勢鄉的五股十四庄，由輪值村庄在農田廣地，用飯擔（扁擔挑籃子）裝盛菜餚到場，提供遶境人員及參加信徒食用。1060210

(中央社)