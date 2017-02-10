馬鳴山元宵吃飯擔 雲林登錄無形資產
雲林縣褒忠鄉馬鳴山鎮安宮「五年千歲元宵遶境祈安吃飯擔」活動，雲林縣政府正式登錄為無形文化資產。
鎮安宮五年千歲遶境祈安吃飯擔活動，成為每年元宵節特色之一，流傳至今300多年，今年將於11日元宵節當天，在褒忠鄉新湖村新厝仔參天府旁廣大農地舉行，當天晚間台灣燈會在雲林虎尾主燈區啟燈。
雲林縣長李進勇指出，馬鳴山鎮安宮五年千歲五年大科遶境祈安及吃飯擔，與當地居民生活息息相關，雲林縣文化資產審議委員會一致同意，將兩項民俗活動正式登錄為「雲林縣無形無化資產」，並頒發證書。
李進勇邀請來自各地民眾，「今年吃飯擔後，別急著回家，轉到虎尾參加台灣燈會開燈典禮」，虎尾主燈區11日至19日展燈，北港燈區提早在7日登場，展燈至19日。
雲林縣政府文化處指出，雲林縣內依照文化資產保存法，指定登錄民俗共有6處，分別為國定民俗口湖牽水車藏（狀）、北港朝天宮迎媽祖、縣定民俗雲林六房媽過爐、五股開台尊王過爐、馬鳴山五年千歲五年大科及馬鳴山五年千歲吃飯擔。
馬鳴山鎮安宮五年千歲遶境祈安，途經分布於褒忠鄉及東勢鄉的五股十四庄，由輪值村庄在農田廣地，用飯擔（扁擔挑籃子）裝盛菜餚到場，提供遶境人員及參加信徒食用。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。