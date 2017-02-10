賴清德啟炮 鹽水蜂炮開炸

2017鹽水蜂炮活動10日上午由台南市長賴清德（前排左4）在鹽水武廟主持啟炮儀式，展開兩天兩夜的行程。中央社記者楊思瑞攝 106年2月10日

2017鹽水蜂炮活動今天上午由台南市長賴清德在鹽水武廟主持啟炮儀式，展開兩天兩夜的行程。賴清德說，除了刺激的體驗以外，也希望蜂炮為台南市帶來祝福，新的一年平平安安。

賴清德帶領市府官員及主辦單位相關人員在武廟上香後，於廣場點燃第一串鞭炮，由遙控直升機把鞭炮拉上天空，以響亮的聲音宣告一年一度的鹽水蜂炮活動正式展開。

鹽水武廟並在廟前路口施放今年第一座蜂炮城，吸引不少在地民眾及遊客擠上前體驗。隨後神轎繞境隊伍出發，沿途兩旁民宅在門口擺上香案祝禱，由民眾自行製作的蜂炮城一一推出「攔轎」，蜂炮聲響不絕於耳。

賴清德表示，鹽水蜂炮是會讓人終身難忘的經驗，今年的活動更精彩、刺激，共有約200座蜂炮城、60幾萬發蜂炮陸續施放，歡迎遊客來體驗難得一見的畫面。

他說，蜂炮打在身上代表神明的祝福，但參加時要遵照主辦單位的建議，穿戴好安全裝備。2016年台南遭受地震災情，希望今年的蜂炮除了刺激的體驗外，也能為台南市帶來祝福，讓新的一年平平安安，市政能夠成功。1060210

(中央社)