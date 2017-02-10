韓FTISLAND李弘基與演員韓寶凜驚爆分手

我要評比

南韓人氣偶像男團FTISLAND成員李弘基所屬經紀公司FNC娛樂透露，李弘基與演員韓寶凜已於近日分手，由於雙方各自的行程滿檔，自然而然地就疏遠了。

南韓「日刊體育」今天報導，韓寶凜所屬經紀公司Keyeast娛樂也確認了韓寶凜與李弘基分手。

據報導，李弘基8日在網絡直播節目中用英語表示，「真的沒有女朋友，很令人傷心。」

李弘基與韓寶凜透過SBS周末連續劇「摩登農夫」相識，隨後因為打保齡球的共同愛好而拉近彼此距離。

據報導，李弘基與韓寶凜在首次傳出戀情時宣稱「只是比較親近的朋友」，直到去年11月兩人才承認戀情，卻在短短3個月後分道揚鑣。1060210

(中央社)