寒流來襲 嘉義市啟動低溫關懷
寒流來襲，天氣冷颼颼，嘉義市政府與人安基金會昨晚共同啟動街友低溫關懷，除了發放熱食、禦寒物品外，並提供臨時避寒處所資訊。
嘉義市政府社會處指出，寒流來襲，嘉義今天清晨最低溫僅攝氏10.9度，這對平日流浪在外、露宿街頭的街友而言，無疑是嚴峻的生活考驗。
市府因應氣溫遽降，可能對街友健康及生命安全造成影響，昨晚針對火車站周邊、公園、嘉雄陸橋及北興陸橋等處所展開街友低溫關懷服務。
相關單位除了提供熱食及發放禦寒保暖物資之外，同時印發低溫保健宣導單，提供禦寒資訊及臨時避寒處所等資訊，讓街友感受社會的關懷及溫情。
市府呼籲民眾，請多關心周遭有需要幫助的街友，如果發現街友有緊急安置或物資需求時，請通知人安基金會嘉義站或市府社會處社會工作科，以便提供緊急安置服務。1060210
(中央社)
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