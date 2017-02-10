專偷沿海觀光客 慣竊在桃園栽了！
李姓慣竊從去年底就陸續鎖定桃園市新屋區永安漁港遊客車內財物，用螺絲起子敲破車窗行竊，共竊得9件。其中有施工包商車內失竊5萬元現金，也有陸配的大陸通行證遭竊，讓陸配苦傷腦筋回不了故鄉探親。桃園市楊梅警分局永安所與分局組成專案小組，在棄而不捨調閱上百部監視器，掌握到李嫌在觀音大潭出沒，追補逼李嫌車輛卡在竹林動彈不得，逮捕偵訊後被依竊盜罪嫌移送。
警方調查，李嫌考量監視器少、遊客多，專門鎖定全台沿海觀光地區行竊，包含基隆、宜蘭、新北沿海都有他犯案足跡。
警方說，李嫌不斷規避監視器，百密一疏，犯案車輛仍被掌握，警方透過租賃式監視器進行大數據分析，掌握到李嫌犯案時間與地點，成功逮獲李嫌。
代理分局長張弘文指出，民眾到外遊玩時，貴重物品切記要隨身攜帶，以免讓歹徒有機可趁。
(中時)
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