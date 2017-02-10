三陽Z1 125 新色車上市

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三陽工業上市新改款Z1機車。（圖／業者提供）

三陽街跑速克達Z1 125，2017年式推出『黑綠』、『黑紅』、『白藍』等3款新車色，車體點綴使用亮系色彩，呈現跳色年輕質感，局部輔以閃電形狀貼紙，將車款精神於細節中顯現無遺，黑綠車採用亮綠色輪框，行進間耀眼非凡。

三陽表示，本次Z1 125新色，特別針對現代人對3C產品的使用需求，加設專用2A USB充電座（附防水上蓋），增加行動生活之便利性。還有Z1獨有的可折式後照鏡、H4汽車級超亮頭燈、深V型LED定位燈、LED尾燈、大置物空間（可放全罩式安全帽）、三段可調式雙避震等特色。

三陽指出，配合Z1新車上市，同時提供購車優惠，包括汰舊換新三陽加碼補助4,000元，若再加上政府補助，最高優惠可達9,800元（三陽加碼補助4,000元+貨物稅減免4,000元+汰換二行程補助1,500元+廢機車回收費300元）。

(工商)