寒流來襲猝死率增 防心肌梗塞把握黃金時間

烏日林新醫院心臟血管內科柯國銓醫師表示，高血壓、高血脂、高血糖與心臟疾病息息相關，如果本身是三高患者、直系血親具有三高或心血管疾病的家族史，以及抽菸、肥胖、生活壓力大，都是罹患心肌梗塞的高危險群。圖片來源：健康365

寒流來襲氣溫驟降，氣象局預報指出今年第一波強烈寒流即將來襲，對於三高族群及心血管疾病患者來說，天氣變冷、血管也會跟著收縮，進而引起血壓升高，增加急性心肌梗塞、冠狀動脈疾病、中風及猝死的機會。

烏日林新醫院心臟血管內科柯國銓醫師表示，高血壓、高血脂、高血糖與心臟疾病息息相關，如果本身是三高患者、直系血親具有三高或心血管疾病的家族史，以及抽菸、肥胖、生活壓力大，都是罹患心肌梗塞的高危險群。柯國銓醫師表示急性心肌梗塞的死亡率可高達30%～60%，主因是冠狀動脈被阻塞，心肌細胞無法獲得足夠的營養及氧氣，若無法在第一時間處理，恐造成猝死危及生命。

若發現自己屬於心肌梗塞的高危險群，可能藏有潛在風險，建議前往醫院心臟內科接受適當診斷治療，先從抽血、量血壓基本檢查確認是否有高血壓、高血脂、高血糖；若懷疑有心臟方面的疾病，會進一步安排靜態心電圖、胸部X光檢查；如果有必要時，醫師會進一步安排運動心電圖讓患者在跑步機上跑步來了解心臟功能、血壓變化情形，出現心肌缺氧則代表有嚴重阻塞，建議採取心導管檢查（包括冠狀動脈擴張術及支架放置術），詳細檢視冠狀動脈阻塞狀況，並予以適當的治療。

柯國銓醫師進一步解釋狹心症及心肌梗塞的典型臨床症狀為胸口悶痛，但要注意的是可能會發生在以下非典型部位，如下巴脖子、上腹部緊痛或是左手臂內側，這時很容易被誤診為其他科別的問題，如果還有合併出現冒冷汗、頭暈、呼吸困難等症狀，極有可能是狹心症或心肌梗塞發作，必須盡速就醫經由醫師專業判斷及治療。

面對冬季寒流來襲，三高族群與心臟疾病患者在氣溫下降時要特別注意保暖，除了藥物要隨時備在身邊，（例如：心臟冠狀動脈血管患者適用的硝化甘油）以防出現突發狀況，平時也要避免高脂肪、高糖份或高鹽份食物、維持規律服藥，養成自我量測血壓及適度運動的習慣，才能降低心肌梗塞的發病率。

(中時電子報)