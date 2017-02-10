誰當宜蘭副縣長？ 民進黨地方黨部撂重話
前宜蘭縣長林聰賢接任農委會主委，由原副縣長吳澤成代理縣長，副縣長一職尚未敲定人選，「誰當副縣長？」成為地方討論話題。民進黨宜蘭縣黨部發聲明指出，吳代縣長非本黨籍，黨部基於責任政治的前提下，「強烈建議」吳澤成的副手，應具有民進黨籍與民意基礎，且對縣政熟悉的人士。聲明提到，如吳澤成不做如此打算，「則未來縣府的相關事務將與本黨無關。」
對於民進黨宜蘭縣黨部態勢強硬的聲明，宜蘭縣政府回應說，副縣長的人選會以縣政業務順利推動為考量，黨部的意見會參考。
聲明指出，2009年當民進黨在最低潮、困乏的時候，本黨黨員同志堅持宜蘭價值與宜蘭精神，在各自領域下努力不懈，為黨付出，終於在2009年底贏回宜蘭執政權。2014年五合一大選，黨員同志們繼續為本黨籍候選人奔走，堅持「清廉、勤政、愛鄉土」參選政見，終於獲勝，不但縣長連任成功，議長席次也成功獲得；而2016年總統及立委大選的勝利，也是在所有黨員同志共同努力之下，終能贏得最後勝利！
聲明強調，本黨籍宜蘭縣長林聰賢受到中央重視並延攬入閣，縣長一職由副縣長吳澤成代理，然吳代縣長卻非本黨籍，在政黨政治機制下，為對黨員及支持者有所交代，黨部基於責任政治的前提下，強烈建議吳代縣長，應慎重考慮任用本黨籍具民意基礎，且對縣政熟悉之人來擔任副縣長，除可協助推動縣政之外，又能和民眾對話。如此，才不致於讓原本執政的民進黨喪失應有的責任及角色，倘吳代縣長不做如此打算，則未來縣府的相關事務將與本黨無關。
(中時)
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