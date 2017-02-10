桃園燈會 全國首創環湖主燈秀點燈

2017桃園燈會幸福起家，10日晚間6時30分在龍潭大池（主燈前方）舉辦點燈儀式，全國首創環湖主燈秀。（桃園觀旅局提供）中央社記者卞金峰傳真 106年2月10日

2017桃園燈會幸福起家，今晚6時30分在龍潭大池（主燈前方）舉辦點燈儀式，全國首創環湖主燈秀。

桃園燈會將從10日至19日於龍潭大池舉辦，其中主燈「幸福起家」高達12米，以雄偉公雞仰天高鳴為主題。近日主燈及各燈區也進入試燈階段，不少民眾提前到大池周遭搶先一睹燈區風采。

桃園市觀光旅遊局表示，因燈會即將來臨，近日開始密集試燈，至於點燈儀式將在10日晚間6時30分於主燈前舉辦，展現全國首創的環湖主燈秀。觀旅局說，主燈秀除了主燈會發光外，圍繞在大池旁的6大特色燈區，也會配合燈光閃耀，將是元宵一大盛事。

主燈則是以雄偉的公雞向天高鳴，迎來新春喜氣。而繽紛的彩色羽翼，象徵來年璀璨；主燈旁的房子內的小公雞與小母雞，代表年輕人共同建立家庭；破殼而出的小雞，則寓意事業的啟航。

大池旁布置的6個燈區分別有副燈「祥獅獻瑞」、及其他燈區「祈福燈林」、「百蝶嬉春」、「四月望雨」、「北橫狂想曲」、「雞不可失」、「一同去礁遊」等，各有各自的特色。另外橫跨在大池上的吊橋，也規畫為「氣壯山河」、「星月情緣」創意光廊。其中氣壯山河也運用吊橋特色，裝置LED燈模擬石門水庫洩洪時壯麗的意像。

每年都會引起民眾排隊爭相索取的造型小提燈「桃樂雞」，也準備好3萬個，燈會期間每天下午5時起在龍元路限量發送。1060210

(中央社)