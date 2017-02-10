桃園燈會 全國首創環湖主燈秀點燈
2017桃園燈會幸福起家，今晚6時30分在龍潭大池（主燈前方）舉辦點燈儀式，全國首創環湖主燈秀。
桃園燈會將從10日至19日於龍潭大池舉辦，其中主燈「幸福起家」高達12米，以雄偉公雞仰天高鳴為主題。近日主燈及各燈區也進入試燈階段，不少民眾提前到大池周遭搶先一睹燈區風采。
桃園市觀光旅遊局表示，因燈會即將來臨，近日開始密集試燈，至於點燈儀式將在10日晚間6時30分於主燈前舉辦，展現全國首創的環湖主燈秀。觀旅局說，主燈秀除了主燈會發光外，圍繞在大池旁的6大特色燈區，也會配合燈光閃耀，將是元宵一大盛事。
主燈則是以雄偉的公雞向天高鳴，迎來新春喜氣。而繽紛的彩色羽翼，象徵來年璀璨；主燈旁的房子內的小公雞與小母雞，代表年輕人共同建立家庭；破殼而出的小雞，則寓意事業的啟航。
大池旁布置的6個燈區分別有副燈「祥獅獻瑞」、及其他燈區「祈福燈林」、「百蝶嬉春」、「四月望雨」、「北橫狂想曲」、「雞不可失」、「一同去礁遊」等，各有各自的特色。另外橫跨在大池上的吊橋，也規畫為「氣壯山河」、「星月情緣」創意光廊。其中氣壯山河也運用吊橋特色，裝置LED燈模擬石門水庫洩洪時壯麗的意像。
每年都會引起民眾排隊爭相索取的造型小提燈「桃樂雞」，也準備好3萬個，燈會期間每天下午5時起在龍元路限量發送。1060210
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。