竹市慶元宵 周湯豪卓文萱11日獻唱

新竹市「團圓慶元宵．浪漫護城河」活動11日登場，晚會將邀請偶像歌手卓文萱、周湯豪演出，讓民眾感受熱鬧元宵之夜。

新竹市文化局表示，「團圓慶元宵．浪漫護城河」將於11日下午3時起跑，廣邀50名手作達人，將在護城河畔設攤，打造文創市集；同時在青少年館旁綠地還有兒童劇團表演、猜燈謎等活動，下午5時也將免費發放5000份「雞鳴鳳舞小提燈」。

新竹市長林智堅表示，市府在過年期間透過護城河畔的裝置藝術，讓市區街容改變、更有年節氣氛，系列活動也將延續至元宵節，邀民眾把握假期，到最浪漫的新竹市護城河畔，一同歡喜慶元宵。

林智堅指出，今年的元宵節恰巧與西洋情人節時程相近，於是以「雙節同慶」概念規劃文創市集及晚會活動，邀請歌手周湯豪、卓文萱浪漫演唱，並結合護城河畔美麗的裝置藝術作品，讓戀人們都能一起共度浪漫情人節。

交通處表示，活動會場周邊道路將進行交通管制，時間從11日下午2時至晚間24時止，範圍為府後街（北大路至仁愛街65巷）、世界街（中正路至文化街），臨時停車區也將淨空，呼籲參加活動民眾，請依停車場導引牌停放汽、機車，並配合警察指揮，遵守交通規則，以維安全。1060210

(中央社)