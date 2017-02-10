寒流來襲 新北2人病發命危

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今年首波寒流從昨天開始影響台灣，今天凌晨至上午8時許，新北市有2人疑因氣溫驟降引發疾病，命危送醫。

寒流來襲，昨天入夜到今天清晨，全台18個平地測站陸續出現該站入冬以來最冷紀錄，其中又以昨晚9時7分新北市淡水區出現的攝氏6.7度最冷，是入冬以來全台最低溫。

消防局提醒民眾作好防寒準備，外出時穿戴防寒衣物，備妥帽子、手套、口罩等。清晨與深夜的溫度較低，儘量避免逗留山區步道或野外空曠地區。

消防局指出，民眾於使用瓦斯熱水器、瓦斯爐時，務必保持通風，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適類似感冒症狀(一氧化碳中毒)，請立即打開通往室外窗戶通風，並撥打119電話求助。

另外，年長者或心血管疾病病史的親屬，請特別注意保暖，而使用電暖器時，應維持室內適當通風，以免室內氧氣不足，造成傷害。切勿在電暖器上覆蓋或烘烤布料衣物，且應與其他易燃物品保持距離，以防火災發生。1060210

(中央社)