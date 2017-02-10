美日峰會共同文件 或載釣島納美日安保

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日本「讀賣新聞」報導，日本首相安倍晉三與美國總統川普在美國華府10日下午舉行高峰會。美日政府正在磋商，高峰會共同文件內容，包括明載釣魚台適用美日安全保障條約。

讀賣根據多名美日消息人士的訊息報導，美日政府正針對安倍與川普舉行高峰會後的共同文件內容進行最後磋商，考慮明載釣魚台列嶼適用於規定美國對日本有協防義務的美日安保條約第5條。

鑑於中國在南海的活動擴大，美日有意更強力展現牽制中國的態度。

有關釣魚台列嶼，本月3日美國國防部長馬提斯（James Mattis）在東京與日本首相安倍舉行會談時、7日美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）與日本外相岸田文雄舉行電話會談時，都明確表示美國有協防的義務，但日本政府認為，在安倍與川普舉行高峰會談時，也有必要向川普確認這點。

有關安倍與川普高峰會的結果，美日政府正在磋商共同文件明載「釣魚台屬日本施政下的領域，適用美日安保條約第5條，美國反對任何企圖損害日本施政的片面行動」的內容。而且，在高峰會後的聯合記者會上，川普可能直接言及此事。

讀賣報導說，安倍與川普在高峰會談中，可能針對涵蓋釣魚台列嶼在內的東海情勢，以及中國建人工島礁並予以軍事化的南海情勢，進行意見交換。

高峰會的共同文件內容可能記載對於中國在南海的強勢動作，美日認為是安全保障上的不安一事。

預料，共同文件也將載入對於北韓開發核武及彈道飛彈，美日同感是重大威脅，有必要合作應對一事。此外，共同文件也將記載，沖繩的美軍普天間機場（沖繩縣宜野灣市）遷到邊野古（沖繩縣名護市）的計畫將落實。

讀賣報導，川普在美國總統大選時曾表示，要求日本政府增加負擔美軍駐留的經費，但這次的美日高峰會上，此事可能不會端上檯面。1060210

(中央社)