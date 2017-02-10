空服員贈明信片訴愛意 唐從聖遇豔遇竟嘆「遺憾」

唐從聖收到空服員的明信片，一度以為將展開「空中豔遇」。(圖/從從唐從聖臉書)

藝人唐從聖以模仿前總統陳水扁走紅演藝圈，所到之處常被粉絲認出要求合照，不過他在臉書自曝與空服員有段「空中豔遇」，只不過還未進一步認識就破局，讓他大嘆「遺憾」。

唐從聖不論在主持或戲劇都有傑出表現。(圖/本報系資料照)

唐從聖表示首次搭新加坡航空，竟被空服員認出來還要求合照，沒想到事後還收到明信片當禮物，上頭除了有剛才的合照之外，內容更以中英文寫下對他的愛慕之情，讓他心情雀躍到直呼是「豔遇」，但結果卻讓人心碎直呼遺憾，因為空服員是「男」的，戀情未萌芽就先告吹，也讓粉絲全都笑翻。

對於唐從聖心碎的發文，讓粉絲紛紛留言安慰他，不過也有不少人虧他「你厲害男女通吃」、 「可見你在彩虹圈是天菜」。

(中時電子報)