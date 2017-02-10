MLB》雙城賭對了！朴炳鎬沒人要

朴炳鎬去年挑戰大聯盟，適應不良，打擊率僅1成91。(美聯社資料照)

韓籍30歲強打朴炳鎬，上週被雙城隊指定轉讓(DFA)，移出40人名單，但讓渡期間內沒有其他球隊指名，所以朴炳鎬通過程序，今天被下放雙城隊3A。朴炳鎬2014和2015年在韓職都超過50轟，但去年在大聯盟打擊率僅1成91，12轟、24打點，苦吞80次三振。

雙城隊當初為清出40人名單空缺，給新簽約後援投手柏萊爾(Matt Belisle)，所以將朴炳鎬指定轉讓。就是看準朴炳鎬去年成績不佳，加上其他球隊若指名朴炳鎬，須負擔他剩下3年925萬美元薪資，應該沒有球團願意砸錢一搏。如今真讓朴炳鎬回到雙城體系，並邀他參加大聯盟春訓。

(中時電子報)