致肝炎、肝硬化 愛喝酒易惡化成肝癌！

高雄醫學大學附設中和紀念醫院一般及消化系外科主任王森稔提醒，飲酒是罹患肝癌的高危險群，酒國英豪們應停止過量飲酒並定時追蹤檢查。圖片來源：健康365

衛福部104年統計，肝癌是國內十大癌症第二名，而肝癌約有七成以上與B、C肝炎相關；而長期持續飲酒，容易造成酒精性肝炎，並可能逐漸形成肝硬化、甚至肝癌。尤其尾牙春酒應酬不斷，不知不覺中也喝了不少酒，國外研究顯示，每天喝40度威士忌三十毫升，就會增加4%罹肝癌風險。

一名五十多歲的企業老闆罹患肝癌後，手術切除定期追蹤逾七年，經常應酬喝酒的他日前回診時，發現胎兒蛋白數值飆升四倍，疑似又長出新腫瘤，但做了超音波、電腦斷層等檢查，都找不到病灶。在醫師建議下接受MRI肝臟標靶顯影劑輔助檢查，最後在肝臟左葉找到一公分腫瘤，及時將復發癌細胞切除。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院一般及消化系外科主任王森稔說，不管是B、C肝炎或經常飲酒導致的慢性肝炎，都是罹患肝癌的高危險群，除了應停止過量飲酒並接受適當治療，更應每三個月到半年回診追蹤。

一般而言，肝癌檢查是先抽血檢測GOT、GPT等肝指數，以及胎兒蛋白等腫瘤指數，一旦數值飆高，則進一步以超音波、電腦斷層或磁振造影等影像檢查確診。但因2公分以下的小型肝癌沒有明顯症狀，往往等身體出現不適就醫時，肝腫瘤已大到無法切除、甚至蔓延至骨頭或肺臟等其他部位。

王森稔表示，傳統影像學檢查須從人體血管打入顯影劑，透過不同時間差血管分布的變化，找出肝臟病灶，但針對2公分以下小型肝癌，因血管增生狀況不明顯，準確度不到五成，有患者第一次檢查未發現小型肝癌，等半年過後回診，腫瘤已大到5、6公分了。

為能早期發現小型肝癌或判定是否為惡性腫瘤，王森稔會建議病人接受MRI檢查時，使用肝臟標靶顯影劑，提高診斷小型肝癌的精確度至9成，甚至可用於肝癌手術前，再度評估病灶處是否有早期衛星結節，或是有無其他部位未發現的肝腫瘤。王森稔說，若症狀出現才就醫治療，平均存活期僅3到6個月，提醒酒國英豪們應及早檢查、提早治療，才能還你「肝願人生」。

(中時電子報)