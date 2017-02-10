主席參選爆炸 朱立倫：正面選舉對黨都是好事

新北市長朱立倫今參加「返轉農學堂」活動，與青農合照。（葉德正攝）

這次國民黨黨主席競爭激烈，又傳出前立委潘維剛正在評估參選，還可能是批黑馬，新北市長朱立倫今參加「返轉農學堂」活動時表示，任何有意願表達參選，並用正面方式選舉，讓民眾覺得國民黨有希望、有未來、願意改革、願意深耕基層、傾聽民意，都是好事，他也祝福。

至於新北市長下一屆可能參選人之一、前台北縣長周錫瑋將在土城開畫展，朱立倫表示，周錫瑋是他很好的朋友，已有送花祝福，他的畫作長期受到各界肯定，以前多次開畫展他都有去，這次會找時間過去看看。

(中時)