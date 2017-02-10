潘維剛評估選黨主席 郝龍斌肯定

我要評比

前國民黨籍立法委員潘維剛審慎評估選國民黨主席，國民黨副主席郝龍斌今天說，如果黨內優秀同志願出來表達對黨的熱愛與使命，值得肯定，期盼透過良性競爭，讓黨更民主與革新。

角逐中國國民黨主席選舉的郝龍斌表示，他同意國民黨主席洪秀柱常說，未來的黨主席要挑重擔，沒黨產及執政權，還得面對民主進步黨追殺。這麼重、這麼難的任務，大家為什麼反而願勇敢站出？不過是愛黨與憂黨而已。

他說，「疾風知勁草，板蕩識忠臣」，參選人都是忠黨之人，期盼透過良性競爭，讓黨更民主與革新。

郝龍斌表示，這是「黨內的選舉」，希望所有參選陣營不要壁壘分明，反而要多對話溝通，如6日選務會議，大家坐下來討論事情，就是很好的方式，希望未來固定每週召開並落實決議。1060210

(中央社)