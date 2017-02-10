陽明山花季登場 11日起周邊交管
陽明山花季今天起到3月19日舉行，預估將吸引大量人潮車潮，台北市政府明天起實施周邊交管，並提供賞花公車、福林公園地下停車場轉乘優惠等。
台北市政府交通局說，例假日（含二二八連假）擴大實施仰德大道交通管制，上山管制點在復興橋頭、至善路2段1巷巷口，管制時段上午7時到下午4時；下山管制點在陽明路1段43巷巷口，管制時段為下午2時到傍晚6時。
每日（含例假日）管制部分，湖山路一段（陽金公路─花鐘廣場入口處）往花鐘方向禁行大客車（公車除外）；中興路花鐘到陽明書屋維持由花鐘往陽明書屋方向單行，且禁止路邊停車。
中興路自陽金公路到陽明書屋段除公車、公務車輛及陽明書屋登記參觀大型車可雙向進出，其餘車輛僅准由陽明書屋往陽金公路方向單行。
中興路（花鐘至瀑布間）設置人車分道設施；湖山路2段（花鐘停車場至峰頂橋）禁停紅線時段由原本上午6時到下午5時，調整為上午6時到晚上8時；福林路（雨農路到至善路）禁停黃線由原本下午1時到晚上8時調整為上午8時到晚上8時。
例假日管制部分，湖山路、勝利街口上午7時到下午6時禁止車輛進入勝利街（公車除外）；湖山路上午8時到下午6時禁止車輛由花鐘廣場往陽金公路方向行駛，並導引行車動線經東昇路下山或由中興路接陽金公路續往仰德大道（公車除外）。
紗帽路（往湖山路方向）、中橫街口上午7時到下午6時禁止車輛進入（公車除外）。
交通局說，山上車位有限，花季期間在捷運士林、劍潭等站有花季專車供轉乘；如果開車前往，建議提早出門，或把車停在福林公園或百齡高中停車場，轉搭公車上山，可享停車前3小時免費優惠。1060210
(中央社)
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