後浦小鎮穿越時空 感受金門燈會

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「愛您一起，點亮金門」2017年金門元宵燈會暨首屆兩岸古風燈謎會11日晚間登場，歡迎民眾和兩岸旅客到「台灣十大觀光小鎮-後浦」穿越時空，看花燈、猜燈謎，感受溫暖喜氣。

實踐金門縣長陳福海去年擴大舉辦元宵燈會的諾言，金門縣文化局特別組成策劃團隊，以「愛您一起，點亮金門」為總主題，規劃2017金雞年新春元宵節，活動場地比往年擴大範圍，以總兵署為主會場，分會場分布在金城後浦四境，包括浯江書院、邱良功古厝前廣場、城隍廟前廣場、東門代天府前廣場、西門外武廟前廣場、南門天后宮前廣場、北門北鎮廟前廣場等。

文化局並首度在水頭碼頭入境大廳、金門航空站入境大廳兩處，規劃「迎賓主題花燈區」，讓回鄉過年的鄉親和來訪的兩岸遊客，在入境時就可以立即感受到家鄉的溫暖和金門友善好客的人情味與獨特民風。

文化局長呂坤和表示，今年元宵節主燈設計超過6公尺，以金門吉祥物「三寶」：風獅爺、水獺和戴勝為核心意象，加上花蛤、風雞兩個金門元素，組成「五福臨門」的幸福象徵，呼應金門為全國幸福城市，並傳達陳福海推動「兩岸的金門」、「幸福金門」和「美好金門」的希望願景。

特別的是，主燈主角風獅爺頭戴狀元冠，身穿狀元袍，除了增添年節喜氣，也在彰顯金門蕞爾小島在歷代產生過50名進士，文風鼎盛的「海濱鄒魯」人文形象。

而首位金門籍獲得金曲獎台語男歌手獎的流氓阿德，將返鄉在燈會晚會中演唱「花帔」一曲，表現金門人文獨特元素，傳達金門遊子的思鄉情懷。

各會場的大型副燈共有17座，表現主題擴及展現金門文化特色及地方文化活力，體現金酒產業、閩南民俗、僑鄉洋樓、戰地歷史、免稅商貿和自然生態的6大金門獨特意象內涵，展現濃濃的金門味。

此外，東門代天府前廣場還設置了一座「鑽燈腳」民俗體驗區，融合古早味與現代時尚，供民眾和觀光客穿越燈下祈福。

今年金門元宵燈會還將重現在地傳統燈藝「糊紙花燈」、「子婿燈」、「關刀燈」和「七餅燈」的元宵燈節樂趣；並舉辦「首屆金門兩岸元宵古風燈謎會」，重現金門傳統燈謎會「擊鼓三通，鑼敲一響」的懷舊情境，打造不同於台灣的金門元宵文化品牌，讓金門老一輩重溫、年輕一輩瞭解傳統文化味的元宵盛會。

其他相關動靜態活動還有，彩繪燈籠教學、花燈競賽、紙上和現場競猜燈謎拿獎、互動遊戲等。

金門元宵燈會會期共15天，系列活動項目和時間和地點如下：「彩繪燈籠教學」今天下午1時在浯江書院前庭、「手提燈籠發放暨表演」11日下午5時30分在總兵署前廣場、「燈會點燈儀式暨藝人表演」11日下午6時30分在總兵署前廣場、中正國小提燈踩街遊行11日晚上7時在後浦城區登場。

首屆金門古風兩岸燈謎會12到13日下午6時30分在總兵署前廣場熱鬧場。花燈比賽頒獎典禮13日下午7時舉辦。各會場燈會展到25日。1060210

(中央社)