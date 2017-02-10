有安全帽晉級慾 26歲機車男甘願淪竊賊
台中一名26歲李姓機車騎士，自己已擁有4分之3罩式安全帽，日前深夜在新烏日火車站地下室一台重機上發現一頂酷炫時髦全罩式安全帽竟然順手牽羊，待重機騎士報案警方循線將他逮捕，他竟表示，他只是想體驗一下全罩式與4分之3罩安全帽有何不同，不料沒幾天警察就找上門來。
一名重機騎士日前向烏日警分局報案，指稱自己日前將重機停放在烏日區新烏日火車站地下室停車場，車椅座上一頂價值5千元的安全帽被人偷走，經警方調閱監視錄影帶鎖定李嫌，經通知前來說明，李嫌坦承偷竊不諱，訊後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。
警方調查發現，26歲的李嫌沒有前科，自己就已經有四分之三式的安全帽1頂，卻因一時興起貪念，竊取全罩式安全帽，辯稱要來體驗一下，惟體驗過後，卻也沒物歸原主，被警方調閱監視器循線查獲，真是得不償失，李嫌被查獲後，也非常懊悔自己的行為，稱下次再也不敢了，警方訊後依竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦。
李嫌向警方表示，他從高雄搭車回到烏日區新烏日火車站，在地下室要牽車時，發現一頂全罩式安全帽很時髦，且僅放置機車椅座上面，沒有上鎖及任何防護措施，一時興起貪念，趁四下無人，隨手偷取想要戴看看，體驗一下全罩式與4分之3有何不同，只是沒想到警方如此認真查辦，竊行沒幾天就被查獲。
(中時)
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