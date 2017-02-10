加速淘汰二行程機車 換電動車最高補助2萬7300元
為加速淘汰老舊二行程機車及推廣電動二輪車，北市環保局今年推出優惠加碼方案，除補助淘汰二行程機車，並加碼補助換購及新購電動二輪車民眾，其中，換購電動機車每輛補助更較去年增加3000元。
環保局指出，只要設籍北市的二行程機車，且車輛報廢當年度或前2年度有實施排氣檢驗紀錄，均可申請補助，換購電動二輪車者，環保局再加上環保署及經濟部工業局補助，最高可獲補助2萬7300元；新購電動二輪車最高補助1萬6000元；若僅淘汰二行程機車者可獲補助1500元。
環保局表示，二行程機車汙染嚴重，2004年起即停產，環保署為加速民眾汰換二行程機車，從2016年12月23日公告自2017年起採3年遞減補助金額，規畫2020年停止汰換二行程機車補助。
環保局強調，今年淘汰二行程機車換購及新購電動二輪車補助名額有限，依送件先後，額滿為止，民眾及早申請才可獲較優惠補助，欲申請者可至北市環保局網站下載申請表格，或至環保局空噪科（市府路1號7樓東北區）索取。若須洽詢相關補助事宜，可於上班時間來電洽詢（02-27208889轉7247、7241），將有專人提供服務。
(中時)
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