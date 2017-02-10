多吃蛋白質腹部脂肪少？腰圍粗因為沒做到這4點

過大的腰圍和增加罹患疾病的機率是有關連的，尤其脂肪堆積在腹部，會增加罹患心血管疾病的風險。圖片來源：健康365

腹部過於肥胖會造成不少困擾，穿衣服時會感到太過合身，且坐著的時候會感到相當不舒服。其實腹部肥胖的人不在少數，肥胖的身形也會使人較沒自信。

腹部肥胖不僅僅只是令人不愉悅，它還常和有危險性的疾病有關，科學家指出，脂肪都集中在上腹部讓身材呈現似“蘋果”的形狀，這樣過大的腰圍和增加罹患疾病的機率是有關連的，尤其脂肪堆積在腹部，會增加罹患心血管疾病的風險；如果你疲於屢次改變體態，以下四種方法將有助解決惱人的腹部脂肪：

方法1-比起腹部訓練要更專注於有氧運動

如果你在嘗試甩掉你肚子上的脂肪，你會認為要專注在腹部上的運動，不過，研究指出有氧運動像是游泳及跑步等，能更有效減少腹部脂肪。訓練腹部肌肉對腰圍或是腹部脂肪，尚沒有任何研究資料顯示對其造成的影響。

方法2-攝取多量蛋白質少量碳水化合物

“腹肌是在廚房練成的而非健身房”這句話在健身圈流傳是有原因的，如果你想減少肚子上的肥肉，你需要採取健康的飲食並搭配規律的運動來減少全身的重量，可以先做一個簡單的飲食調整，攝取多一點蛋白質’少一點碳水化合物；相對於高蛋白質的食物，碳水化合物能更快被分解，這代表會很快就感到肚子餓，也沒辦法明智的挑選食物。

將三餐與點心以脂肪較少的蛋白質、蔬菜為主，並搭配適量的全穀物碳水化合物，做為配菜而不是主餐。例如一頓完美的晚餐搭配，會有一份油脂含量較少的魚肉，用微量的橄欖油拌炒的蔬菜，以及一小份的馬鈴薯，建議也可試試用水果搭配一份蛋白質，蘋果配起士就能當作一項開胃菜。

方法3-確保你沒有便秘

有時候腹部腫脹其實是因為便秘，而非腹部過度肥胖；預防便秘並保持腸道健康，要當心會導致脹氣的食物，像是豆子、小扁豆食物及十字花科的蔬菜，如：花椰菜，以及小麥和大麥等穀物。

方法4-避開含糖飲料

我們都知道含糖飲料會導致蛀牙，它也會助長腹部肥胖。吃含糖的食物不僅會對健康造成隱憂，流質的糖類更加糟糕，當你喝下含糖飲料，你的大腦不會告訴你所攝取的卡洛里量，代表你已經攝取好幾百的卡路里，卻不會感到飽足，容易讓脂肪堆積。

要改善腹部肥胖，遵循以上四個方法，並維持數週，體態將會明顯變好；最重要的是要時常警惕自己，並且持續維持，徹底改善你的生活方式才能真正看到身體的改變，同時也能遠離疾病。

(中時電子報)