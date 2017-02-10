防疲勞、中風 不吃這10種食物易缺乏維生素B12

維生素B12可以在大部分的食物中取得，例如肉類、魚類及乳製品中攝取。圖片來源：健康365

維生素B12是可以確保人體神經組織、紅血球健康及大腦運作的必需營養素。

當你在認知功能不足，思想功能較為緩慢的情況下，較容易出現沮喪、易怒、不安等情緒問題。在小朋友身上如果發生這種症狀，可能會導致生理成長及發展遲緩，而且會有連行動都無法自理的狀況發生。

維生素B12可以在大部分的食物中取得，例如肉類、魚類及乳製品中攝取，隨著年齡增長，身體會不易吸收食物中的營養，因此保持健康的消化系統，將更容易攝取食物中的維生素B12，以下是維生素B12對身體的重要影響：

1. 使消化系統健全

維生素B12會調節膽固醇防止心臟疾病，並且可以幫助預防高血壓，改善消化與吸收功能，建議應攝取足夠的肉類、家禽類、魚、蛋、乳製品，以及益生菌的保健食品，腸胃有好菌能幫助維生素B12吸收。

2. 保持毛髮、指甲健康

維生素B12還可以促進組織細胞再生而且想要有健康的皮膚、毛髮及指甲，細胞再生是必須的，新陳代謝也很重要，這種維他命有助於增強促進皮膚的新陳代謝，皮膚能夠容易吸收營養，因而有更健康的組織、膚色跟強健的毛髮及指甲；能夠幫助健全的管理神經系統，足夠份量的維生素B12可以減少導致大腦萎縮而造成的憂鬱及壓力。

3. 有助健全神經系統

維他命B發揮作用時會產生大腦的化學物質，而影響心情及其它的大腦功能，少量的B12和維他命B會像維他命B6和葉酸一樣而引發憂鬱。

4. 最天然的增強能量劑

覺得沒什麼能量、懶洋洋的或是不想做任何事可能體內缺乏B12，維生素B12能讓你保持警覺心及感覺充滿活力。它需要在體內將碳水化合物轉化成葡萄糖，產生能量因而減少身體疲勞感和嗜睡。

5. 幫助預防貧血

B12是產生健康紅血球的必需品，它可以幫助阻擋導致身體長期疲勞，和生理虛弱的巨幼細胞貧血讓紅血球細胞可以持續生產。

6. 預防及治療已確定類型的癌症

維生素B12可以幫助預防及治療已經確定的癌症，尤其是前列腺癌、肺癌、乳癌及結腸癌。

7. 預防心血管疾病

維生素B12已經被證實有助於維持，及改善全身性的心血管系統，足夠份量的維生素B12是最主要讓心臟維持健康的綜合方案。

8. 有效預防中風

維他命B常和發生率低的中風有關，腦中有血塊、血管堵塞時或是血管在腦中破裂的是造成中風的主因。維生素B12可以有效防止心血管疾病，像心臟病或是中風等，減少高同型半胱氨酸在血液中的濃度。

以下是富含維生素B12的食物：

1.貝類動物

2.肝臟類

3.魚類

4.甲殼類

5.紅肉

6.高含量豆類產品

7.高含量穀類食物

8.乳製品

9.起士

10.蛋

大部分的食物都含有維生素B12，主要是肉類產品，素食者維生素B12較容易缺乏應特別留意。

(中時電子報)