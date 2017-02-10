酒駕男謊稱中氣不足 吹測17次才成功

高雄的洪姓男子是酒駕累犯，酒測時卻稱不會吹，吹了17次才成功。（呂素麗翻攝）

洪姓男子酒測吹了17次才成功。（呂素麗翻攝）

洪姓男子雙手關結結晶凸起，警方懷疑可能是長期喝酒引起。（呂素麗翻攝）

「深呼吸，像吹氣球！」洪姓男子1年多前才因酒駕被抓罰款5萬元，上周日又因喝酒後逆向騎車被警方抓到，已是酒駕累犯的他竟假裝「中氣不足，不會吹酒測器」，警方在旁邊耐心提醒並示範「深呼吸，像吹氣球！」，到第17次才吹氣成功，因酒測值0.49超標移送法辦。

洪男（54歲）5日下午4點54分許騎乘機車行經高雄市左營區中華一路，因貪圖方便一路逆向行駛，於中華一路及果峰街路口為左營分局啟文派出所警方攔查。

警方在洪男身上聞到濃濃酒味，經當場施以呼氣酒測，施測過程中洪男以中氣不足且不會吹酒測器為由，未好好配合酒測，致酒測器一直無法成功讀取數值，警方在旁邊耐心示範並提醒洪男「深呼吸、像吹球」，洪男第17次吹氣後，酒測器終於讀取成功，酒測值高達0.49mg/l。

無業的洪男供稱，當天上午10點在前峰公園與友人喝酒聊天，喝了5瓶啤酒，到中午12點30分離開要返回鼓山區住家休息，下午因要外出買便當才騎機車，逞一時之便逆向行駛返家，未料為警方攔查。

洪男表示，2015年9月才因酒駕被罰，剛繳完一筆5萬元罰金，已對酒駕行為感到自責，希望警方通融放自己一馬。但警方只能依法辦理，訊後依公共危險罪嫌將洪男送辦。

(中時)