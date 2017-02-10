太永浩：若搶攻北韓 金正恩不善罷甘休
叛逃南韓的前北韓駐英國公使太永浩表示，如果韓美兩國先發搶攻北韓，北韓領導人金正恩絕不會善罷甘休。
南韓聯合新聞通訊社報導，太永浩昨天在出席一項國際學術討論會時表示，「為避免搶攻北韓所帶來的莫大災難，必須先制金（正恩）。」
報導說，太永浩反問，若韓美秘密準備先機制敵，北韓豈會坐以待斃？太永浩認為，金正恩對各國獨裁者的下場心知肚明，狗急跳牆，金正恩也不例外。
報導引述太永浩回憶道，北韓與美國於1994年達成核子架構協議是一場大騙局，打從一開始，北韓外務省內就根本沒有人相信協議會付諸實施。
太永浩強調，北韓當時亟需為發展核武爭取時間，穩住美國避免動武，而在北韓外務省看來，美國政府認定金氏政權命在旦夕，只要把局勢管控住，北韓早晚會不攻自破，北韓爭取時間和美國拖延時間的策略最終釀成騙局。1060210
(中央社)
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