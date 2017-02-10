客服中心進大學 學生打工時數可列年資
樹德科技大學產學合作再創新猶，與全鋒事業集團合作在校內設置南部客服中心，培訓學生成為客服專職人員，方便學生在校打工，創造畢業即就業機會，在校打工時數還可列入年資。
全鋒事業集團涵蓋愛車防護、行動保修、加油站、貴賓專接、保險、客服、旅遊、生活玩家8大事業體，是國內首家提供24小時全年無休拖吊服務的汽車服務公司，市佔率頗高。
全鋒事業總經理于蓓蒂表示，由於公司每天客服電話多達10幾萬通，台北、台中及中國廈門3地客服中心不堪負荷，因此要增設高雄南部客服中心，分流道路救援和保險的客服業務。
她又說，公司之前與樹德科大有聯手建置Join Me App經驗，為消費者提供機車快遞、高級車接送和道路救援便利服務，成效不錯，南部客服中心因此進駐樹德科大橫山創意基地，提供學生「學中做、做中學」，進行客服接線服務。
她表示，南部客服中心斥資上千萬元，建置專業客服電腦系統、不斷電及錄音等新穎設備，每年將提供學生20個正職、40個兼職實習機會，正職27k起薪，兼職時薪新台幣133元，方便學生在校就近打工，畢業可留任或轉職旗下企業體，目前錄取首批70名大三及大四學生正在培訓中。
樹德科大國企系四年級學生余梓綾說，之前曾在一家連鎖速食店打工，放學後就得趕路上工，現在她沒課在學校就能打工，且畢業後還有優先留用優勢。
樹德科大校長陳清燿認為，這項產學合作讓學生可在校內實習，安全看得到、實習薪水看得到、勞資沒有風險，又能讓家長安心、老師放心、學校寬心，真是一舉數得。1060210
(中央社)
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