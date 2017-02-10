聯邦盃女網賽 台俄選手先禮後兵

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聯邦盃女網賽世界二組將於11、12日在莫斯科舉行，台、俄選手在選手之夜交換紀念品，先禮後兵，而作客的寶島女將也持續的適應場地與氣候。（中華民國網球協會提供）中央社記者李宇政傳真 106年2月10日

聯邦盃女網賽世界二組將於11、12日在莫斯科舉行，台、俄選手今天在選手之夜交換紀念品，先禮後兵，而作客的寶島女將也持續的適應場地與氣候。

中華隊這次取得世界二組的資格，創下網球史上首次闖入世界組的紀錄，由教練王思婷率領張凱貞、詹謹瑋、李亞軒和徐竫雯等選手出征。

中華民國網球協會表示，根據聯邦盃傳統，大會賽前為雙方代表隊舉行歡迎晚宴，除了歡迎遠道而來的中華隊，也表現兩隊在場外友好的精神。

由於當地氣候動輒攝氏零下10幾度，中華網協指出，選手持續熟悉適應場地與氣溫，代表隊今天主要練習雙打的默契、技術演練及策略調整。

中華隊今年在世界二組首輪將遭遇傳統強隊俄羅斯，兩隊上次交手是1985年於日本名古屋舉行的升降賽，中華隊當時以0比3落敗。1060210

(中央社)