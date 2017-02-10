毒蟲違規臨停 眼尖警查獲贓車毒品

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土城警分局員警，昨天巡邏時，發現一輛違規臨停車輛，盤查發現是一輛失竊車輛，還在車內查獲毒品2包、子彈5顆等物。警方訊後將游姓犯嫌送辦。

土城警方今天表示，頂埔派出所副所長張政良、警員曾昭展，昨天晚間10時許巡邏行經中央路4段，發現一輛自小客車違規臨停在車道上，於是上前詢問。

車子游姓駕駛一度聲稱車輛突然熄火，無法發動，警方初步盤查正要協助時，發現該車根本就是一輛失竊車輛，面對警方詢問，游姓犯嫌支吾其詞。

眼尖的警方另外在車內發現不明粉末，果然查獲海洛因1包(0.24公克)、安非他命1包(0.3公克)、子彈5顆等物，全案依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例、竊盜等案移請偵辦。1060210

(中央社)