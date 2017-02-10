聯邦盃選手之夜 俄羅斯娃娃好正

中華隊（右）與俄羅斯隊交換禮物並合影留念。（中華網協提供）

聯邦盃世界2組中華隊與俄羅斯之戰，於9日進行選手之夜，東道主俄羅斯排出「高顏質」的年輕陣容，準備和中華隊展開5戰3勝的系列賽。俄羅斯網協特地準備當地特色美食讓中華隊嘗鮮，也贈送俄羅斯娃娃給中華隊留念。

中華隊李亞軒（左起）、詹謹瑋、王思婷、張凱貞、徐竫雯俏皮合影。（中華網協提供）

中華隊這次由教練王思婷領軍，老將詹謹瑋帶領「網球精靈」張凱貞及小將李亞軒、徐竫雯出征莫斯科。俄羅斯則由米絲基娜（Anastasia Myskina）擔任隊長，女單排名37的馬卡洛娃（Ekaterina Makarova）領銜，加上115名的韋珂莉安澤娃（Natalia Vikhlyantseva）與新秀布林克娃（Anna Blinkova）、卡琳斯卡婭（Anna Kalinskaya），單打世界排名都在200以內。

世界組賽制共分5點賽事，依序為首日進行兩單、第2日進行兩單及一雙賽事。若賽事進行至3比0勝負已定時，第4點單打可不進行，但第5點雙打部分仍須對戰，惟採3盤2勝制即可。

(中時電子報)