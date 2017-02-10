不去台灣燈會疏遠綠營？柯文哲與李進勇同台破謠言
台北燈節「西城嘉年華大遊行」將在明日登場，正巧今年雲林縣舉辦的台灣燈會開幕，原先傳出台北燈節與台灣燈會有意聯手行銷，最終因北市府首長沒空而作罷；為打破謠言，柯文哲今與雲林縣長李進勇同台，宣布將把台灣藍鵲花車贈送給台灣燈會，盼「北鳥南飛」。
對此，柯文哲表示，行銷本來就要喬時間，正好明天台北燈節算是結束、雲林正要開始，「今天就是剛好的時間。」李進勇也表示，先前一直都有議題相互配合，「事情沒有那麼嚴重，總是要安排一下。」
每年元宵燈會都是外界關心焦點，台灣燈會今年在雲林舉辦，將在明日開幕，這兩天試營運，昨日晚間卻發生變電箱爆炸起火事件。對此，李進勇表示，「大家不要慌，試營運就是小缺失要改善，昨日的缺失已經改善。」
台北燈節重頭戲花車遊行明日登場，外界一直對交通有疑慮，柯文哲對此表示，「我也是忐忑不安」，因應中華路會全面封街，還是請民眾多利用大眾交通工具。
(中時)
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