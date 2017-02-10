《時來運轉》荷蘭獵人復出 礦工主場利多

荷蘭前鋒亨特拉傷癒歸隊，讓沙爾克士氣大振。（美聯社資料照）

本季表現不如預期的德甲「礦工」沙爾克04，上輪客場1比1逼和衛冕軍拜仁慕尼黑，9日又於德國盃4比1輕取德乙球隊，晉級8強。沙爾克12日回到主場迎戰近況下滑的柏林赫塔，荷蘭「獵人」亨特拉（Klaas Jan Huntelaar）傷癒歸隊，有機會拿下勝利。

亨特拉是2011-12賽季的德甲金靴，但本季因右膝韌帶受傷缺席了3個多月，直到9日德國盃才復出踢了最後4分鐘。周末回到德甲聯賽，儘管亨特拉先發的機會不高，但光是在板凳待命，就能提振沙爾克的士氣。

除了亨特拉，另外兩位前鋒狄桑托（Franco Di Santo）、恩波洛（ Breel Embolo）也都掛長期傷號，讓沙爾克的進攻乏力。雖於冬季轉會緊急引進上半季德乙進球王柏格斯泰勒（Guido Burgstaller），也沒改變礦工近7輪德甲最多只進1球的窘況，非常需要亨特拉的回歸。

沙爾克近7輪只拿1勝，排名已掉到第12位，不過上周靠巴西後衛納多（Naldo）的遠射破門，客場1比1逼和拜仁，仍展現出這支傳統勁旅的底氣。再加上德國盃告捷，自2011年後首度晉級8強，利空出盡正要觸底反彈。

沙爾克上輪靠巴西後衛納多（左一）的遠射破門，客場1比1戰平拜仁慕尼黑。（美聯社資料照）

柏林赫塔上輪靠原口元氣的進球以1比0險勝因哥斯塔特。（美聯社資料照）

相較之下，上半季排名第3的柏林赫塔也陷入低潮，近6輪只拿2勝，排名跌至第6。柏林赫塔上輪靠日本國腳原口元氣的進球，於主場1比0氣走因哥斯塔特，但9日在德國盃遭多特蒙德PK淘汰，加上本季德甲客場僅獲2勝，本輪作客蓋森基興又是硬仗。

兩隊近來都有進攻熄火的問題，除非上半場就出現進球，否則低比分的可能性居高。

(中時電子報)