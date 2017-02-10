追討救國團總部 國產署逆轉勝定讞

位於台北市精華地段松江路的救國團總部「志清大樓」登記為中華民國所有，但長期遭救國團占用，6年前國有財產署打官司索討。一審判國產署敗訴，但二審逆轉改判勝訴，救國團除須還屋外，另須支付5年多租金5062萬多元，案經上訴，最高法院駁回定讞。

救國團總部目前使用志清大樓的3到5樓、中央通訊社使用6到8樓、 榮工公司使用9到14樓，1、2樓則由救國團等3家公司一起使用。此次訴訟標的是1至5樓和地下室1、2層由救國團所占用的部分。

由於該棟樓位處捷運站旁，附近各大金融機構、證券商、五星級餐 旅和各級學校林立，大樓每坪租金近3000元，屬北市的黃金地段。 救國團從政府機關變成社團法人後，原本使用的國有不動產成為國有財產署清算追討的目標，其中最矚目的就是志清大樓的返還無權占有房屋訴訟。

救國團主張與國防部沒有隸屬關係，也不是行政機關的內部單位，1979年他們自籌經費，經林姓地主贈地，與中央社及榮工處合建志清大樓，因為當時未取得法人資格，無法登記大樓所有權，於是暫時將大樓登記為中華民國。

國有財產署駁斥，稱救國團原隸屬國防部總政治部，志清大樓興建時仍受行政院督導，屬政府機構。教育部接管大樓後讓救國團無償使用，之後救國團轉登記為社團法人就與行政院無關，應返還大樓使用權，國有財產署於是在2011年打官司索討。

台北地院採信救國團說詞，判國有財產署敗訴，但高院認為，大樓新建工程驗收都是經審計部核准，且興建前的舊房舍都是登記為國有，大樓產權一直是中華民國所有，逆轉改判救國團敗訴，除須返還房屋外，還須從訴訟繫屬法院起，按月給付租金76萬多元，救國團不服提上訴，經最高法院駁回確定。

(中時)