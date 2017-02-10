防止環境污染 竹縣警破獲傾倒廢棄物
新竹縣關西鎮鳳山溪畔近日遭人傾倒大量廢棄物，新埔警分局成立專案小組調閱監視畫面，多日追查，逮捕2名男子，訊後依廢棄物清理法函送偵辦，防止生態環境遭污染。
新埔警分局表示，2月3日接獲報案，指稱關西鎮南山里鳳山溪畔遭不明人士傾倒大量廢棄物，經現場勘查發現傾倒之廢棄物不僅數量甚多，且距離溪岸不遠，倘遇下雨水面高漲勢必污染鳳山溪水質，影響民生用水及自然生態環境。
新埔分局立即成立專案小組，經查該廢棄物為建築材料，經調閱監視器發現1月16日有可疑車輛進出，以車追人，確認為住桃園市之蕭姓裝潢業者。
警方調查，蕭姓男子在拆除廢棄物後以新台幣2500元之價格，委託住在關西鎮王姓男子處理，2人到案坦承犯行不諱，訊後依廢棄物清理法函送新竹地檢署偵辦。
無獨有偶，警方也在關西鎮石牛坑溪底發現遭傾倒民生用垃圾，經查內容物發現，為當地余姓居民長期為己之便，隨手丟棄自家垃圾，通知余男到案，坦承不諱，他也前往將該批垃圾做清理，警方仍依廢棄物清理法移請環保局裁罰。
新埔警分局提醒，民眾應委託合格之業者處理廢棄物，勿心存僥倖貪圖方便隨意傾倒，不僅造成環境污染，還會因此吃上官司。1060210
(中央社)
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