賞花搭專車 陽明山下停車場有優惠

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2017陽明山花季今天起到3月19日舉辦，台北市交政府通局說，民眾期間搭專車上山賞花並在停車票卡蓋優惠戳章，可於百齡高中、福林公園共約470個車位，享免費停車3小時優惠。

依往年經驗，大批人潮、車潮將湧進賞花，造成當地交通大打結，交通局公共運輸處宣導民眾搭「花季專車」及「休閒專車」上山，停車管理工程處為配合疏運，也祭出山下停車優惠方案。

停管處說，民眾只要在花季期間，於山下百齡高中停車場、福林公園停車場停妥車輛後，搭專車上山，並持停車票卡（勿使用悠遊卡）於「花季專車服務處」加蓋停車專用優惠章，可享小型車當日免費停車3小時、機車免費優惠，第4小時起依原費率收費。

營運處表示，百齡高中停車場共有230個停車位、停車費率每小時新台幣40元；福林公園地下停車場共有240個停車位、每小時30元。

山上停車場部分，立體停車場、第二停車場，小型車上午7時到晚上7時，每小時收費60元；機車計次20元。1060210

(中央社)