舊金山中國新年花車大遊行 搶先看

(中央社記者張克怡舊金山9日專電）一年一度中國新年花車大遊行將於當地時間週六晚於舊金山盛大舉行。舊金山近日大風豪雨的天氣可望於活動當日放晴，預計吸引100萬人到場觀看。

舊金山的中國新年遊行歷史悠久，自1860年代至今已有150年。這不但是全美最大的中國新年遊行，同時名列全球10大遊行 。慶祝活動包括100個遊行表演。燦爛奪目的巨型花車以及由100多人舞動的金龍為活動焦點。

舊金山中華總商會媒體發言人陳綺嬋表示，由於遊行活動越來越盛大，中華總商會自1958年開始負責這項年度大遊行，也融入更多不同的族裔參與。

陳綺嬋說，今年遊行共有20輛花車，其中除了一輛花車的提供團體要自己動手創作，其他19輛花車都由The Parade Guys花車製作公司完成。從不同的花車可看出每個組織想要表達的主題和創意，也呈現中國新年的多元化。

The Parade Guys負責人莫珊(Stephanie Mufson)接受中央社記者訪問時表示，這是她第10年參與該項工作。她之前的老闆也投入了35年，所以製作中國新年花車早已是公司多年傳統。每年此時所有工作人員都忙得人仰馬翻。

今年是雞年，所以工廠中可以看到各式各樣的「雞」。有的雄壯威武，金碧輝煌。有的充滿創意，現代感十足。莫珊笑著說，雖然花車上的「雞」加起來約有50-60隻，但每隻的模樣、材質和功能都不一樣。

莫珊指著一隻色彩繽紛、雄赳赳氣昂昂的公雞造型說，這是西南航空的花車。因為遊行活動由西南航空贊助，因此每年都由它領航遊行。它也是遊行隊伍中最大和最長的花車，兩旁有幸運轉盤和金童玉女向大家拜年。

忙著測試AT&T花車的霍納(Dave Horner)表示，為了增加觀眾與花車互動的樂趣，今年以LED燈飾為花車上的5隻小雞和中式庭院上色。現場觀眾可以登錄官方網站，用手機操控更換7個區域的顏色。

他說，這種互動方式，大人小孩都喜歡，相信這輛花車會很受歡迎，因為車上小雞們的顏色可因觀眾的喜好而隨時改變。

今年的遊行將於傍晚5時許開始，慶祝活動費時約4小時。遊行路線將經過中國城，抵達聯合廣場。1060210

(中央社)