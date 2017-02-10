入選燈會雲林美景 環球愛月樓丰姿多彩

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今年台灣燈會即將在雲林縣登場，環球科技大學「愛月樓」入選燈會雲林百大食．景之一，成為地方景觀新亮點。

雲林縣政府辦理「2017台灣燈會翻轉雲林百大食．景」票選，位在斗六市的環球科大地標「愛月樓」，在玉山山脈連綿山巒背景陪襯，成為唯一校園景點入選。

環球科大說，愛月樓高度超過50公尺，高塔型建築，以頂端1顆在夜晚散發鵝黃色柔光的大圓球而得名，在校門口就可看到愛月樓巍峨聳立。

愛月樓8樓有景觀咖啡館，可一邊啜飲香濃咖啡，同時居高臨下環視斗六及古坑美景，令人心曠神怡，成為學校師生與訪客新「嬌」點。1060210

(中央社)