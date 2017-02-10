韓羽球名將李龍大與演員邊秀美共結連理

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2008年北京奧運混雙金牌得主南韓羽球名將李龍大，將與演員邊秀美共結連理，為長達6年的愛情長跑畫下句點。

南韓體育東亞報導，李龍大與邊秀美相識於2011年的一場羽毛球活動，當時由邊秀美主持活動，兩人一見傾心開始交往。

2012年兩人戀情曝光，目前邊秀美已經懷孕，將於今年春天迎來他們的愛情結晶。

邊秀美曾演出電影「三個夏夜」、「我們的戀愛履歷」等。1060210

(中央社)