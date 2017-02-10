鬧元宵 全台燈會亮點看這裏

今年台灣燈會在雲林，最有看頭莫過虎尾燈區23公尺高的主燈「鳳凰來儀」；台中燈會則分別以鳳、凰彰顯燈區主題。高雄、桃園、花蓮與台南的燈區都強調在頗具特色的水岸邊舉行。

今年台灣燈會在雲林，以「友善大地、多元文化、燈會原鄉」3大主軸。北港朝天宮在1965年舉辦第一屆元宵花燈展覽，至今超過半個世紀，堪稱國內元宵花燈的濫觴，今年台灣燈會3大主軸之一「燈會原鄉」即指北港。

北港朝天宮的建築照明新作，夜晚從四方投射的光束，襯托320多年的國定古蹟就是最大燈座，成為台灣燈會首創，呈現光照璀璨與歷史內涵的新風格。

虎尾燈區主燈高23公尺「鳳凰來儀」，巍峨壯觀；知名藝術家蔡爾平設計的土雞王銅雕也見丰姿；首創的新住民燈區展現多元文化；偶戲春秋高8公尺名角震撼臨場，呈現布袋戲故鄉的絕無僅有。

一向在燈會展演有驚豔的2017台北燈節特色包含，採用全台灣最高等級燈光器材設備，直逼最高規格演唱會標準，主展演區主角「小奇雞」由國際動漫美學藝術家不二良創作，以目前常用於大型展覽公仔使用的FRP強化玻璃纖維材質打造。

小奇雞在蛋殼與身體有不同的發光方式，且身體內共有3萬個洞塞滿3萬個LED燈外，其實帽子、嘴巴、眼睛，與身體其他部位，也首度以透光的FRP材質特別處理，讓這些部位可以由內部發光，這也是過去並無使用的。

中台灣元宵燈會分台中公園及清水港區藝術中心兩個燈區，台中、清水各有1座12米高的百鳥之王主燈，台中公園為雄性的「鳳」，清水是雌性的「凰」，民眾賞燈可以好好分便有那些不同。

高雄燈會不遑多讓，有藝術燈飾區、宗教燈區、特別燈飾區、燈飾布置競賽及全國創意花燈競賽區，還增加兒童彩繪燈籠隧道，愛河兩岸也裝設符合水岸意象的藍白碎燈，還有水上劇場絢麗燈光秀，把愛河點綴的美輪美奐。

新竹縣的新埔花燈以「移動的花燈」，與北天燈、南蜂炮互別苗頭，每年邀請新埔境內社區、社團、學校及縣內外各大廟共襄盛舉，希望新埔花燈成為國內知名的觀光祭典，進而重現客家傳統文化精神、重振地方觀光經濟與凝聚地區民眾向心力的最佳慶典活動。

花蓮縣太平洋燈會有全台唯一水陸雙燈秀，市區安排「鳳舞奇萊主燈秀」、「人文水世界聲光秀」、「創意工藝花燈」及絢麗的光環境；鯉魚潭有最受歡迎的「紅面福鴨水舞秀」；六期重劃區今年設置東部首座15公尺高的大型「鳳舞奇萊」花燈，採光效虛擬呈現展翅動態，每晚6時30分至9時30分每半小時展演3分鐘。

桃園市展現全國首創的環湖主燈秀，主燈秀除了主燈會發光外，圍繞在大池旁的6大特色燈區，也配合燈光閃耀，主燈則是以雄偉的公雞向天高鳴，迎來新春喜氣。而繽紛的彩色羽翼，象徵來年璀璨。

台南「2017月津港燈節」以「四季禮讚」為策展主題，邀請來自法國、日本及台灣超過20組國際藝術團隊進駐台南鹽水，首度透過光環境營造出「春曉」、「夏綠」、「秋紅」、「冬藏」四季氛圍，加上科技藝術、立體雕塑、燈光設計等方式呈現四季之美。

月津港燈節與其他地區的元宵燈會最大的不同之處，在於每年固定在「一府二鹿三艋舺四月津」的鹽水區月津港舉辦；以當地湖面、水岸景致來襯托藝術燈飾的意象，講究的是「細緻的藝術」，而非單純以生肖年為主題的花燈展示。

屏東縣政府文化處在眷村勝利文創園區也推出「金雞報喜慶元宵-2017屏東意象」活動，主燈「雞尾酒」由留法藝術家張新丕設計。

勝利燈會用竹架搭設7座特色燈牌，都是屏東縣境內的故事，分別是「古早屏東是阿猴」、「屏東好戲連連」（燈籠繪製四齣文化處自製節目「凹鼻仙」、「火苗」、「金娘」與「石獅公」）、「多元文化族群融合」、「日治時期屏東陸軍飛行第八聯隊」、「煌煌民族史．照耀火燒庄」和「牡丹社事件」。1060210

(中央社)