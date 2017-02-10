台北賓館11日開放參觀

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外交部今天表示， 為配合總統府假日開放參觀，台北賓館 明天也開放民眾參觀，開放時間為上午8時到下午4時，最遲進場時間為下午3時30分。

外交部說，開放民眾參觀期間，台北賓館將播放「百年建築風華」及「整修工程紀錄」專題影片，並推出「百年回眸－台北賓館的故事」主題文物展。

為維護古蹟及參觀品質，外交部籲請民眾遵守「參觀台北賓館注意事項」，在不影響古蹟安全及參觀秩序原則下，室內開放照相，但禁用閃光燈、錄影機及觸摸文物，以妥善保存國家級歷史古蹟。

台北賓館起造於西元1899年，原是日本統治時期的台灣總督官邸，曾接待許多訪台的日本皇室貴族，其中最重要的是1923年訪台的裕仁皇太子（即日後的昭和天皇）。

受日本明治維新後引進西方建築影響，台北賓館有馬薩式斜頂、希臘山牆、羅馬柱式和華麗巴洛克風格雕飾。

台灣光復後，曾作為省主席官邸；1950年改稱台北賓館，是舉行國宴、招待外賓、黨政會議及文化活動的國家重要場所。1998年由內政部指定為國定古蹟，2006年7月4日首次對一般民眾開放。1060210

(中央社)