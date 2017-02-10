文化局辦未來講堂 程九如等解析

數位文化成全球趨勢，台中市文化局舉辦「未來講堂Future Dimension」，培訓數位文化人才，今年首場講座於18日舉行，邀請知名的AppWorks之初創投合夥人程九如、IOH個人經驗分享平台創辦人莊智超，解析網路創新創業的趨勢及新創團隊應具備能力，受理報名至16日止。

台中市政府成立台灣數位文化中心，結合產官學界力量推動數位文化。文化局表示，目前推動小組已完成數位文化統一入口網站規劃，將把台中學等資料數位化加以典藏，預計今年中完成；另舉辦「未來講堂」，於今年上半年舉辦3場人才培訓課程，並籌辦數位文化國際論壇和工作坊。

「未來講堂」首場課程將於18日下午2時，在台中文化創意產業園區衡道堂小禮堂舉行，以「數位文化與翻轉經濟－創業篇」為題，邀請創新創業專家程九如、莊智超，解析網路創新創業的趨勢，分享臺中創新創業的可能性。

程九如是AppWorks之初創投合夥人，AppWorks有「亞洲最大的創業加速器」之稱。程九如表示，台中可以說是台灣的智慧首善之都，具備了網路創新創業的發展潛能，他將分享豐富的網路創投經驗，以及分析如何理解未來的產業型態，向全球展示台灣的智慧經濟。

莊智超則以「當每個人都說起故事，我們就可以改變世界」信念，為台灣青年學子創立一個分享個人求學、工作與生活經驗的網路平臺，期許年輕人都能發揮天賦才能，理解及喜愛他們選擇的未來道路。

(中時)