燈節攤商二房東多賺一手 柯P：道高一尺魔高一丈
台北燈節今年移師西門町，市府規劃30個攤位進駐中華路東側人行道，但近來傳出，觀傳局原先公告的攤位收費標準為每日5000元，卻有攤商繳給「二房東」每日近9000元的費用。台北市長柯文哲今天出席西城嘉年華大遊行花車公布記者會後受訪表示，北市府一定會管理，「如果要租1萬元那我自己來租就好了，為什麼還要讓你賺一手」，這樣的情形，真是道高一尺魔高一丈。
柯受訪提到，原本公告價碼是一天5千元，卻發現有人轉租收了1萬元，真的這樣北市府就要去管理，會請同仁再去Check確認一次。並直言，如果要租1萬塊那我自己來租就好了，為什麼還要讓你賺一手，這就是道高一尺魔高一丈，不過可能也因為人潮多了，就有人願意用更高價格去招租。
針對疑有攤位費用超收及轉租情形，觀傳局也發稿表示，美食攤商收費標準為每日5000元，共計9日4萬5000元，保證金1萬元，電費另計，經實地嚴查，目前並無超收及轉租情況，也歡迎民眾檢舉。
觀傳局指出，因美食攤位涉及食安與環境清潔問題，並須符合衛生規範，如果個別募集，不易掌握個別衛生、服務、清潔的品質，因此透過專業攤商公司進行招募與管理。
觀傳局表示，已立即至現場瞭解實際收費情況，如有轉租情形並經查屬實，將取消該攤商資格，若為超收部分，將要求退費。
(中時)
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