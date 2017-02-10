拍《肉蒲團》翻身 藍燕狂買房變富婆

藍燕因拍過《肉蒲團》身價大漲！（圖／達志影像）

過去不少女星拍過《肉蒲團》系列，難免不希望這段經歷再被提起。但先前拍過《3D肉蒲團之極樂寶鑑》的女星藍燕，卻因片爆紅，隨後她工作重心全移至大陸，她賺了不少錢，更樂於投資房產，目前在香港、北京都有多處房產，完全是富婆無誤，她也說完全不後悔拍過三級片。

藍燕因在《3D肉蒲團之極樂寶鑑》演出女主角一脫成名，不過拍完該片後她隨即在香港影壇消失，後來受訪她坦言她選擇到大陸發展。進來藍燕接受香港《蘋果日報》專訪，坦言身價已破千萬（港幣），更說在大陸發展不錯，一年至少有4部戲，且片酬都高達7位數！

藍燕因此成為小富婆，坦言在上海、北京以及香港都有房子，收入相當不錯！因此她一點都不後悔拍過《肉蒲團》，大讚「完全是一個轉捩點、讓我人生都改變！」更說拍三級片不是不好，全球都有機會放映，知名度能變高；但問她是否願意再拋胸賣肉？她則笑稱現在拍戲很多「都有替身了。」

(中時電子報)