被控影射鄭永金家族賄選 邱鏡淳無罪定讞
3年前新竹縣長邱鏡淳競選連任時，前國大代表、縣府社會處長田昭容出席記者會宣稱，她想問選民「有誰沒有拿過鄭永金家族的錢？」鄭憤而怒告邱、田違反選罷法，最高法院認為，沒有證據證明邱鏡淳與田的發言有犯意聯絡，今日判他無罪確定。
至於田昭容一二審都認為她沒有相當理由確信所言為真實，但仍在記者會上傳播鄭永金及其家族在歷次選舉買票賄選的不實事項，依違反選罷法將她判刑4月、得易科罰金12萬元、褫奪公權1年，但最高法院認為事實有待調查，將此部分撤銷發回更審。
這場縣長選舉邱順利當選連任，鄭永金後來提起包括本案的3件官司，邱另被控在造勢場合說鄭永金「 他家開銀行」、「百億先生」，去年最高法院認為，邱鏡淳的言論屬善意評論，判他無罪定讞。
另一起官司是邱鏡淳在政見發表會中，暗批對手鄭永金任內「桃山隧道佣金拿光光」、「檢察官其他全被他搓光光」，鄭獲悉後提告，歷審依違反選罷法將邱判刑4月、褫奪公權1年，最高法院認為原審未調查對邱有利證據，撤銷原判決，目前高院更審中。
(中時)
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