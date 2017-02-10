全國唯一未發合格候選人選舉名冊 農民抗議雲林東勢鄉農會
全國基層農會本月19日即將改選，但是雲林縣東勢鄉農直到上午前，都未將選舉人名冊提供給合格候選人，雲林副議長蘇俊豪、議員張健福等清早率候選人及農民會員到東勢鄉農會抗議，要求農會依法行政，即刻讓候選人申請到名冊，認為這是一場不公平的選舉，要求縣府延後選舉，農委會應立即將違法的該農會理事長、常務監事及總幹事三巨頭解職。
上午有100多人前往抗議，蘇俊豪指出，按照規定，登記參選的候選人如果審核通過，農會應在上月19日就應提供選舉名冊，若有複查則在遲到1月26日提供，可是，東勢鄉農會竟然直到上午還不把名冊提供給合格候選人，真是破了全國紀錄。
代表候選人楊國志也說，對手早在農曆過年就拿到選舉人名冊，欲挑戰的他們卻迄今還申請不到，這種黑箱作業，實在很不公平，「叫阮要按怎選?」主管的縣府應決策把選舉延後。
農會方面低調面對抗議，東勢鄉農會會務主任陳啟冬出面說電腦壞掉，還是不讓綠營候選人申請，經警方居間協調，近10點，才把選舉名冊全部提供給候選人。
(中時)
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