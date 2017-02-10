寒流來孩子走失不見 帥警尋人大作戰
「孩子不見了，天氣又這麼冷，怎麼辦？」徐姓男子有智能障礙，8日下午14時跑出家門，徐爸爸和媽媽找了一下午，心急如焚，晚間激動報案，民族路派出所值班警員陳炘先安撫情緒，並告訴她：「交給我們警方吧！我們會把他找回來的。」並發揮平常練體能、跑馬拉松潛力，黑夜裡馬不停蹄，跑遍附近公園、空地，達成了任務。
陳員接到報案，對家長的焦急，感同身受，依規定通報協尋，並請線上巡邏人員協助注意該民行蹤，但到了晚上10時都未發現，陳員與另一名同仁執行巡邏，心中掛念徐男的安危，馬不停蹄的跑遍轄區內醫院、公園與易流蕩之場，終於在彰化市中正路與仁愛路一帶發現徐男蹲坐騎樓下，陳員立即先請同仁返所通知家屬並駕駛巡邏車到場協助徐男載返派出所內。
徐男走失了大半天，口中一直說著：「電話*******、車車、回家等語」，陳員告訴徐男：「要乖乖哦，等我們上車後，會通知你媽媽來帶你回家，你很安全，不要害怕！我們會保護你」。
徐媽媽趕至派出所，一見到兒子，喜極而泣地「你跑去哪裡了？我跟爸爸找你找好久，以為你要不見了。」莊女對於疏忽照顧兒子且麻煩警方協尋深感自責，陳員與李員並安撫莊女說著：「這是我們的職責，人有找回來，沒事就好了」。
警員陳炘泓，83年次，身高183公分，體重80公斤，警專32期畢業，畢業一年多屢屢協助派出所破獲各項案件，笑容燦爛的他，目前仍沒有女友的他，平時最愛的休閒活動是跑步和騎腳踏車，被同仁私下封為彰化民族陽光男孩！這次能完成尋人任務，深感助人為快樂之本。
(中時)
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