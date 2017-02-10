三峽白雞傳男子疑遭虐致死案

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警方在現場拉起封鎖線偵辦中。（陳俊雄翻攝）

警消今早5點15分獲報，在三峽白雞停車場往紫微路方向，發現45歲陳男右手背約2%二度燒燙傷，左手背多處擦傷，肢體冰冷僵硬，疑似遭虐後丟棄路邊，鑑識人員到場列為刑案現場，目前警方正深入調查中。

(中時)