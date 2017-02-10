通貨回籠 陸央行連續第6天暫停逆回購
大陸央行連續第6天暫停公開市場逆回購操作，今天將有人民幣800億元逆回購操作到期。大陸央行這週在公開市場淨回籠6250億元，創7個月單週新高。
中國人民銀行（大陸央行）4日迄今均暫停公開市場逆回購操作。大陸央行的說法為，「隨著現金逐漸回籠，目前銀行體系流動性總量處於較高水準。為保持銀行體系流動性基本穩定，暫不展開公開市場逆回購操作」。
新華社報導，中國社會科學院金融所銀行研究室主任曾剛表示，近期暫停逆回購操作主要原因是節後資金正在回籠，但也體現出貨幣政策「穩健中性」的操作方向。與以往穩健中相對偏寬鬆相比，現在穩健中相對偏緊一些。
不過，陸媒華爾街見聞指出，去年節後大陸央行並未暫停逆回購操作。去年節後第1個工作日到第5個工作日，每天都進行少量逆回購操作，3次進行了100億元規模的逆回購，還有一次300億元，一次800億元。1060210
(中央社)
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